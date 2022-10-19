Американский обозреватель Дуглас Макгрегор утверждает, что Джо Байден доверил России судьбу украинского государства.

В среду днём бывший американский военный The American Conservative опубликовал статью для газеты The American Conservative, где сообщил, что Джо Байден допустил ряд ошибок, которые привели к тому, что Россия в одностороннем порядке может решать, какой будет судьба Украины как государства.

Также Макгрегор уверен, что политики из Соединённых Штатов наживаются на украинском конфликте, поставляя Киеву вооружение, однако по итогам спецоперации Россия станет существенно сильнее, в то время как США лишь ослабнут.