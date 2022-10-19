Власти Херсонской области приступили к сбросу воды на Каховской ГРЭС опасаясь подрыва

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области сообщил о начале сброса воды на Каховской ГРЭС из-за опасности подрыва артиллерией ВСУ.

Власти Херсонской области приступили к сбросу воды в Каховской ГРЭС, опасаясь подрыва со стороны украинской армии, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"Вода не должна затронуть большую часть города, он расположен на высоком берегу. Однако часть районов может быть затоплена. Особенно это коснется частного сектора", - пояснил Сальдо.

Чиновник подчеркнул, что жители, оказавшиеся в районе возможного затопления уже эвакуируются на противоположный берег Днепра.