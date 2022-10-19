Урсула фон дер Ляйен: Европа нашла альтернативу газу из РФ за 8 месяцев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что страны Европы быстро нашли альтернативу поставкам российского газа.

18 октября лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что государства-члены Евросоюза нашли альтернативу импорту газа из России существенно быстрее, чем прогнозировали в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, в Европе считали, что отказ от российского газа займёт не менее семи лет, однако в действительности данная задача заняла восемь месяцев.

Накануне немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что после отказа от газа из РФ Европейский союз вынужден покупать более дорогой газ у США.