Урсула фон дер Ляйен: Европа нашла альтернативу газу из РФ за 8 месяцев
2022-10-19
12:47
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что страны Европы быстро нашли альтернативу поставкам российского газа.
18 октября лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что государства-члены Евросоюза нашли альтернативу импорту газа из России существенно быстрее, чем прогнозировали в Брюсселе.
По словам фон дер Ляйен, в Европе считали, что отказ от российского газа займёт не менее семи лет, однако в действительности данная задача заняла восемь месяцев.
Накануне немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что после отказа от газа из РФ Европейский союз вынужден покупать более дорогой газ у США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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