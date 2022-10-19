Армия России отразила все атаки ВСУ при попытках наступления на Херсон

Российские войска отбили атаки украинских военных при попытке провести наступательную операцию в Херсонской области.

В среду днём издание "РИА Новости" со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Херсонской области сообщила, что вооружённые силы России отбили все атаки украинской армии, пытавшейся провести контрнаступательную операцию в районе Херсона.

В тот же день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ пошли в наступление на Херсон по направлению Новой Каменки.

Днем ранее лидер ВГА Херсона Владимир Сальдо объявил о плановом и организованном перемещении жителей Херсонской области в другие регионы России.