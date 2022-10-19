Пугачёву в Израиле кормит бизнес, который процветает в России

Представителям СМИ удалось узнать, на какие средства живёт Алла Пугачёва, пребывая в Израиле.

Исполнительница Алла Пугачева пару недель назад уехала из РФ в Израиль. В родном государстве у знаменитости функционирует бизнес, за счёт которого она живёт припеваючи на чужбине.

Известно, что Алла Борисовна не один раз пробовала свои силы в предпринимательстве, но все проекты были провальными, кроме одного.

Артистка добилась успеха в области дизайна, разработав коллекцию обуви для известного бренда, которая пользуются огромным спросом, хотя стоит очень дорого, о чём сообщает kp.ru.

Также у певицы вышла коллекция аксессуаров таких, как кожаные ремни, вязаные шапки и зонты.