Глава Минобороны Китая Фэнхэ призвал войска КНР быть готовыми к войне
2022-10-19
13:18
Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ призвал национальную армию готовиться вступить в войну в любой момент.
18 октября глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ публично заявил, что вооружённые силы КНР обязаны быть готовы к войне в любой момент с целью защиты китайских национальных интересов.
По словам Фэнхэ, тажке вся страна должна придерживаться курса, который будет утверждён национальным лидером Китая Си Цзиньпином на двадцатом съезде коммунистической партии КНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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