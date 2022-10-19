Глава Минобороны Китая Фэнхэ призвал войска КНР быть готовыми к войне

2022-10-19

13:18

Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ призвал национальную армию готовиться вступить в войну в любой момент.

18 октября глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ публично заявил, что вооружённые силы КНР обязаны быть готовы к войне в любой момент с целью защиты китайских национальных интересов.

По словам Фэнхэ, тажке вся страна должна придерживаться курса, который будет утверждён национальным лидером Китая Си Цзиньпином на двадцатом съезде коммунистической партии  КНР.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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