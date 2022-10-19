Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, включая Киев

Днём 18 октября во всех украинских регионах были включены сигналы оповещения о воздушной тревоге.

В среду ряд украинских новостных Telegram-каналов сообщил о том, что воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

По данным СМИ, очевидцы уже смогли наблюдать пролёт четырёх российских ракет над Сумской областью Украины, дальнейшее перемещение которых отследить невозможно.

Некоторые украинские журналисты уведомляют, что с территории Ростовской области России были запущены от десяти до двенадцати ракет, которые летят к Украине.