Министерство обороны России уведомляет, что украинские войска не прекращают осуществлять провокации на Запорожской атомной электростанции.

18 октября Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что вооружённые силы Украины предприняли попытку высадки от двух до трёх рот ВСУ на правый берег Каховского водохранилища с целью захвата Запорожской АЭС.

По данным Минобороны РФ, всего за день украинские военные выпустили тринадцать снарядов по территории города Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.

В Министерстве обороны России уверены, что непрекращающиеся провокации армии Украины на ЗАЭС могут спровоцировать техногенную катастрофу.