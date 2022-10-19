Минобороны РФ: ВСУ пытались высадиться на берегу Каховского водохранилища для штурма ЗАЭС
2022-10-19
13:52
Министерство обороны России уведомляет, что украинские войска не прекращают осуществлять провокации на Запорожской атомной электростанции.
18 октября Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что вооружённые силы Украины предприняли попытку высадки от двух до трёх рот ВСУ на правый берег Каховского водохранилища с целью захвата Запорожской АЭС.
По данным Минобороны РФ, всего за день украинские военные выпустили тринадцать снарядов по территории города Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.
В Министерстве обороны России уверены, что непрекращающиеся провокации армии Украины на ЗАЭС могут спровоцировать техногенную катастрофу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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