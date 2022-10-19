МО РФ: войска России уничтожили 120 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

2022-10-19

14:03

Российские военные ликвидировали свыше 120 украинских солдат и иностранных наёмников за сутки спецоперации.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что за день ведения боёв российские военно-космические силы нанесли ракетные удары по городам Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка в Херсонской области, а также по пункту дислокации ВСУ в Николаеве.

По данным Минобороны, в результате прицельных ударов ВСК России было ликвидировано более 120 украинских военных из 35-ой и 60-ой бригад ВСУ и иностранных наёмников.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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