Российские военные ликвидировали свыше 120 украинских солдат и иностранных наёмников за сутки спецоперации.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что за день ведения боёв российские военно-космические силы нанесли ракетные удары по городам Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка в Херсонской области, а также по пункту дислокации ВСУ в Николаеве.

По данным Минобороны, в результате прицельных ударов ВСК России было ликвидировано более 120 украинских военных из 35-ой и 60-ой бригад ВСУ и иностранных наёмников.