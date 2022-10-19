Минобороны РФ: ВС России уничтожили две артиллерийские бригады армии Украины

2022-10-19

14:14

Российские военные поразили артиллерийские бригады ВСУ и два взвода РСЗО "Ураган" в ходе контрбатарейной борьбы.

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков уведомляет, что российские артиллеристы вступили в контрбатарейную борьбу с армией Украины, уничтожив две артиллерийские бригады ВСУ в населённом пункте Глушковка Харьковской области.

Также Конашенков рассказал, что артиллерия России поразила два взвода украинских реактивных систем залпового огня "Ураган", располагавшихся в городах Часов Яр в ДНР и Волчанск, находящийся недалеко от Харькова.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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