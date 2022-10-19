Минобороны РФ: ВС России уничтожили две артиллерийские бригады армии Украины
2022-10-19
14:14
Российские военные поразили артиллерийские бригады ВСУ и два взвода РСЗО "Ураган" в ходе контрбатарейной борьбы.
Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков уведомляет, что российские артиллеристы вступили в контрбатарейную борьбу с армией Украины, уничтожив две артиллерийские бригады ВСУ в населённом пункте Глушковка Харьковской области.
Также Конашенков рассказал, что артиллерия России поразила два взвода украинских реактивных систем залпового огня "Ураган", располагавшихся в городах Часов Яр в ДНР и Волчанск, находящийся недалеко от Харькова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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