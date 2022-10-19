Концертный директор Морозов назвал размер гонорара Пугачёвой за её часовое выступление на корпоративе
2022-10-19
14:54
Концертный директор Евгений Морозов утверждает, что певица Алла Пугачёва за свою жизнь накопила столько, что на безбедную жизнь хватит не только ей, но и её детям, внукам и даже правнукам.
Концертный директор Евгений Морозов поведал о том, сколько денег успела накопить Алла Пугачева за свои 73 года в России. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Эксперт утверждает, что денег у певицы куры не клюют. За одно часовое выступление на корпоративе знаменитость просила баснословные суммы.
Оказывается, гонорар артистки был самым высоким в стране. 350 000 долларов, эквивалентных более, чем 21 000 000 российских рублей звезда брала за свой концерт на частной вечеринке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек
Путин ввёл военное положение в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
Гросси: Путин хорошо знает ЗАЭС и уверен в том, что делает