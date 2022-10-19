Концертный директор Морозов назвал размер гонорара Пугачёвой за её часовое выступление на корпоративе

Концертный директор Евгений Морозов утверждает, что певица Алла Пугачёва за свою жизнь накопила столько, что на безбедную жизнь хватит не только ей, но и её детям, внукам и даже правнукам.

Концертный директор Евгений Морозов поведал о том, сколько денег успела накопить Алла Пугачева за свои 73 года в России. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Эксперт утверждает, что денег у певицы куры не клюют. За одно часовое выступление на корпоративе знаменитость просила баснословные суммы.

Оказывается, гонорар артистки был самым высоким в стране. 350 000 долларов, эквивалентных более, чем 21 000 000 российских рублей звезда брала за свой концерт на частной вечеринке.