Путин: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения
2022-10-19
14:54
Президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
19 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности РФ объявил введение военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Путин также заявил, что главы администраций четырёх новых регионов России будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности в условиях объявленного режима военного положения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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