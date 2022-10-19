Путин: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения

2022-10-19

14:54

Президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

19 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности РФ объявил введение военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Путин также заявил, что главы администраций четырёх новых регионов России будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности в условиях объявленного режима военного положения.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: