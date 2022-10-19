Путин ввёл военное положение в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье

2022-10-19

14:57

Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в четырёх новых регионах России.

19 октября Владимир Путин принял участие в заседании членов Совета безопасности России, где сообщил, что полуночи 20 октября на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вводится режим военного положения.

Путин поручил правительству России и всем ведомственным службам разработать план действий по стабилизации обстановки в четырёх новых российских регионах.

Также Владимир Путин подчеркнул, что представители киевского режима Украины систематически отказываются от проведения любых переговоров с Россией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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