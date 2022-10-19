Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
2022-10-19
15:02
В связи со сложившейся ситуацией президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в четырех вновь присоединенных регионах Федерации, сообщают РИА Новости в среду, 19 октября.
В связи с активными боевыми действиями ВСУ на всех фронтах главнокомандующим ВС России принято решение о вводе военного положения на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Главы перечисленных регионов будут наделены «дополнительными полномочиями», отметил Путин. Военное положение вступает в действие с полуночи 20 октября.
Напомним, что в среду, 19 октября ВСУ начало масштабное наступление в Херсонской области. Сообщается о задействовании 1000 военнослужащих, танков, артиллерии и БЛА.
Опубликовано: Тарас Медведев
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