На автобане 94 в Баварии в результате ДТП образовались молочные реки
2022-10-19
17:51
После аварии на автобане 94 в Верхней Баварии из погрузочной площадки грузовика на дорогу вылились несколько десятков тонн молока.
По данным полиции, в среду утром 58-летний водитель трейлера врезался в автомобиль службы безопасности на автобане между перекрестками Мюльдорф-Норд и Мюльдорф-Вест.
По информации, молоко, расфасованное в пакеты общим весом 25 тонн, было повреждено или вытекло на трассу. Водитель грузовика получил незначительные травмы. Лечился амбулаторно в больнице.
Шоссе в этом районе было перекрыто на несколько часов из-за аварийно-восстановительных работ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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