На автобане 94 в Баварии в результате ДТП образовались молочные реки

После аварии на автобане 94 в Верхней Баварии из погрузочной площадки грузовика на дорогу вылились несколько десятков тонн молока.

По данным полиции, в среду утром 58-летний водитель трейлера врезался в автомобиль службы безопасности на автобане между перекрестками Мюльдорф-Норд и Мюльдорф-Вест.

По информации, молоко, расфасованное в пакеты общим весом 25 тонн, было повреждено или вытекло на трассу. Водитель грузовика получил незначительные травмы. Лечился амбулаторно в больнице.

Шоссе в этом районе было перекрыто на несколько часов из-за аварийно-восстановительных работ.