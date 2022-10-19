Мать-одиночка получила два предложения от своего избранника в один день

Возлюбленный женщины с ребенком предложил ей выйти за него замуж, но новоиспеченную невесту ждал неожиданный сюрприз.

Найти новую любовь для женщины с ребенком, разведенной или незамужней не так уж и просто, поэтому нас так умиляют подобные истории встречи двух сердец, да еще и со счастливым финалом. Ведь, они доказывают, что перед настоящей любовью бессильны любые стереотипы и предрассудки!

Кассандра Решар в одиночку воспитывала пятилетнюю дочь Адриану, и, конечно же, мечтала однажды устроить свою личную жизнь, даже несмотря на то, что у нее был опыт неудачных отношений с биологическим отцом девочки.

Это не помешало ей однажды познакомиться в соцсетях с мужчиной по имени Грант Трибетт. Женщина сразу призналась, что у нее есть дочь, но это совершенно не оттолкнуло потенциального возлюбленного. Более того, впоследствии Грант признавался, что ее материнский статус только добавил привлекательности партнерше в его глазах.

Они встречались уже девять месяцев, были влюблены и довольно счастливы. И вот однажды Грант пригласил Кассандру и Адриану на ужин в ресторан, попросив, чтобы они надели праздничные наряды. Двадцатишестилетней девушке эта просьба от возлюбленного показалась немного необычной, ведь она всегда следила за своей внешностью, старалась одеваться привлекательно, и нареканий на ее внешний вид у Гранта до этого не было. Поэтому Кассандра не скрывала свою нервозность.

После ужина Грант повез Кассандру с ее дочкой в живописное местечко в заповеднике с оригинальным деревянным мостом. Там мужчина, как полагается, стал на колено и сделал Кассандре брачное предложение. Девушка едва не расплакалась, и, конечно же, ответила согласием. Но это было только одним из приятных и неожиданных событий этого дня, который запомнится всем троим навсегда.

Сделав предложение Кассандре, Грант повернулся к Адриане, чтобы сделать и ей предложение стать ей отцом, и пообещал всегда любить и заботиться о ней. Кассандру это растрогало даже больше, чем только что полученное предложение руки и сердца. А смущенная девочка смогла сначала только поблагодарить его, но потом согласилась: наконец-то у нее будет папа, о котором она так долго мечтала!

Чтобы засвидетельствовать согласие матери и дочери официально войти в их семью, Грант подарил невесте кольцо, а своей будущей дочери ожерелье. Эта милая и трогательная история подтверждает, что в нашей жизни всегда есть место доброте, любви и маленькому чуду, которое может обернуться большим счастьем, даже если этого ты и не ожидаешь!