Власть матери: как свекровь способна как укрепить, так и разрушить семью своего сына

Сильная привязанность мужа к его матери может негативным образом сказаться на его отношениях внутри собственной семьи, особенно с женой.

Женщины, которым довелось побывать в женах мужчин, свято чтящих своих матерей, согласятся, насколько это непросто: выстроить гармоничные отношения, когда везде маячит эталонный образ матери возлюбленного.

Еще сложнее, если старшая женщина в этом трио, не скрывает своей ревности и чувства собственничества относительно своего ребенка.

Так, есть ли шансы сохранить отношения между мужем и женой, и при этом не разругаться со свекровью? Попробуем разобраться в этой непростой и щекотливой теме.

Большая часть народных пословиц и анекдотов упоминают в нелестном свете сварливых тещ. Таких историй о свекровях гораздо меньше, ведь их авторами в большинстве своем являются мужчины, а травить анекдоты про своих матерей они не любят.

Исторически слово свекровь имеет праславянские корни, и этимологически воспринимается как своя кровь. Однако, ближе к современности, в начале двадцатого века свекровь определялась как чужая женщина, пришедшая в семью, но имеющая в ней вес. К такому пониманию склоняются и другие славянские народности. Например, сербы.

На Руси свекровь воспринималась как женщина, которая всячески доминирует и унижает невестку. Взаимоотношениям этих двух женщин посвящены многие классические и современные произведения, среди которых и Гроза Николая Островского, и популярный роман Зулейха открывает глаза, в котором рассказывается о взаимоотношениях в татарских семьях.

В различных странах мира отношения свекрови и невестки имели свою специфику. В Индии невестка была в полном подчинении свекрови, а та в прежние времена даже могла убить девушку, если у нее не было достойного приданого. Подобные отношения подчинения и власти царят в таджикских и итальянских семьях, где влияние родителей на жизнь взрослых детей традиционно сильно.

А вот в Норвегии и на Соломоновых островах, например, существует разделение сфер влияния. В Скандинавии вообще молодые семьи стараются быстрее отделиться от родителей.

Проблема эмоциональной зависимости взрослого мужчины от матери портит жизнь всем троим.

Матери нередко растят из сына идеального, по ее представлениям, мужчину, которого жалко отдавать другой женщины, ведь свои отношения у таких женщин или не сложились, или их нет вовсе. В таких условиях пройти психологическую сепарацию от матери мужчине крайне трудно, ведь мать всячески этому препятствует.

С виду это выглядит как забота, но на деле подсознательная, а иногда и сознательная цель свекрови: устранить соперницу.

Жене такой сильный противник как мать мужа часто становится не по зубам. Поэтому совет хочется дать в первую очередь мужчинам: сначала отделитесь от матери, если нужно, прибегнув к помощи психолога, а потом уже женитесь по-настоящему.