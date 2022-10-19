Вредные привычки у детей: откуда они берутся, и как с ними бороться

Нередко у маленьких детей формируются вредные привычки в поведении, с которыми родители начинают бороться не понимая, что именно происходит.

Маленький ребенок постоянно грызет ногти, накручивает на палец волосы, сосет палец, хотя давно уже не младенец или ковыряется в носу. Эти поведенческие проявления чаще всего родители воспринимают как вредные привычки, и начинают зачастую в резкой форме запрещать ребенку так себя вести. А вот терпения, такта и мудрости, чтобы разобраться, почему так происходит, хватает далеко не у всех.

В большинстве случаев такие привычки носят временный характер, и могут быть связаны с кризисами в развитии ребенка, а потому с возрастом маленький человек теряет к ним интерес, поскольку к нему приходят другие виды деятельности. Но в других случаях они могут сохраняться и во взрослой жизни, что способно доставить дискомфорт как самому человеку, так и тем, кто с ним общается.

Сегодня в психологической среде много говорится даже о пользе некоторых привычек: например, привычка болтать ногами полезна для коленей, а потирание ушей или кончика носа стимулирует умственные процессы. Но некоторые привычки явно выходят за рамки нормальности.

Приведем в пример случай, когда маленькая девочка имела привычку засовывать сначала ладонь, а, став постарше, несколько пальцев в рот вплоть до появления рвотных позывов. Причина крылась в том, что родители рано стали отучать ребенка от пустышки, и редко брали на руки в младенчестве: в основном девочку кормили из бутылочки в то время, когда она лежала в кроватке. Малышка часто оставалась в одиночестве, а потому нашла свой способ укачивать и успокаивать себя.

В этом случае совет родителям был: чаще проводить с ребенком времени, и давать ей больше тактильного контакта. Как только родители стали это делать, частота проявлений вредной привычки у ребенка существенно снизилась.

Психологи убеждены, что маленькому ребенку нужно давать как можно больше нежности и ласки. Когда ребенок сыт, здоров и в чистой одежде и плачет, это почти всегда означает, что он нуждается в ласке и тактильном контакте со взрослым, который его любит. Маленькому человечку важно слышать нежные слова, обращенные к нему, чувствовать, что его гладят, прижимают к себе любящие руки.

С возрастом потребность в присутствии родителей естественным образом уменьшится, но, если малыш в младенчестве и позднее получит достаточное количество заботы, любви и ласки, то это сформирует его психику здоровой, и никакие вредные привычки, которые по факту являются замещающими родительское внимание, у него не сформируются. Недаром, раньше бабушки говорили, что малыша нужно погладить по головке сорок раз за раз, чтобы он рос умненьким и здоровым!