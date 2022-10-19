Толик из ВДВ задержал опасного преступника дулом в заднице, и его пригласили работать в милицию

История о том, как ВДВ-шник повстречался с преступником, задержал его неординарным способом, и в итоге получил приглашение работать в правоохранительных органах.

Эта история приключилась в довольно далекие уже девяностые годы на одном из вызовов тогда еще российской милиции. Драки нередко с поножовщиной случались часто, и правоохранителям приходилось несладко.

В один из холодных зимних вечеров в дежурную часть поступил вызов: драка во дворе дома. Приехавшие оперативники увидели, что в арке горит тусклая одинокая лампочка, и два человеческих силуэта. Один лежит на земле и стонет, а другой стоит у противоположной стены, бормоча нечто нечленораздельное.

Стоящий человек оказался рослым молодым парнем весьма внушительного сложения. Про таких говорят косая сажень в плечах. Милиционеры стали расспрашивать его, что произошло. Оказалось, что зовут его Анатолий, и он поведал не только историю происшествия, но и то, как дошел до жизни такой.

Отец Толика был человеком принципиальным, и в таких же идеалах воспитывал своего сына: раз пообещал что-то, обязательно сделай. Изначально Толик хотел пойти в армию, но с распадом Советского союза понял, что армия уже не та, и в Суворовское училище поступать раздумал.

Когда пришло время, как и все прочие, Толик пошел в армию срочником. К моменту совершеннолетия он был уже тренированным сильным парнем, поэтому его без раздумий отправили служить в ВДВ. Закончил он службу в сержантском звании.

У Толика было одно качество, которое можно было расценивать как с положительной, так и с отрицательной стороны: он если что пообещал, обязательно выполнял, будь то добиться руки и сердца понравившейся девушки или расквасить лицо хулигану. За это его уважали, и лишний раз с ним предпочитали не конфликтовать. Криминальные элементы даже зазывали Толика в рэкет, но тот отказался.

По рассказу Толика, тем вечером он возвращался не в духе с работы, когда к нему подскочил парень и потребовал денег. Толик посоветовал ему убраться восвояси, но преступник в ответ достал переделанный револьвер. На это Толик ответил, что засунет ему его же пистолет в зад, если тот не отстанет подобру-поздорову.

Парень стал нажимать на спусковой крючок, но Толик быстро среагировал, упал вперед, перекатился к ногам преступника и выбил оружие из его рук. А потом уложил недоброжелателя на живот и смазав дуло револьвера снегом действительно засунул его в зад злоумышленника. Ну, а потом подоспела и милиция.

По словам очевидцев, над этим случаем смеялось все отделение милиции. Выяснилось, что напавшим на Толика оказался грабитель по прозвищу Собака. Подоспевшие медработники вытащили ствол из его задницы. Других повреждений у него не обнаружилось. А вот в милиции выяснилось, что на Собаке числится несколько висяков за ограбления.

Толика домой отвезли на машине, а на следующий день вручили грамоту за поимку грабителя и электрочайник, и пригласили работать в милицию, на что он ответил согласием.