Поиск любви на просторах Интернета приводит иногда к до нелепого смешным ситуациям

Ища брачного партнера в интернете, можно столкнуться с такими кандидатами, чье поведение заставит вас еще долго вспоминать о них со смехом.

Если вы ищете свою вторую половинку на просторах всемирной сети, будьте готовы к тому, что вам могут попасться весьма нетривиальные кандидатуры, а некоторые случаи не могут не вызывать смеха. И несоответствие ожиданий реальности лишь один из них.

Одна из дам, искавших идеального парня в Интернете, познакомилась с кандидатом наук, умнейшим и начитанным человеком, и договорилась встретиться лично у метро. В назначенный час является потенциальный жених, выглядящий так, словно неделю провел в туристическом походе в условиях, далеких от цивилизации: потертый рюкзак за плечами, рваные кеды, и куртка, которой, по крайней мере, лет десять постоянной носки.

Жуя булку, кандидат сразу спросил поедут ли они к нему или к ней. Дама ответила, что не в ее правилах ехать к мужчине на первом свидании. На это он уточнил: секса не будет? Девушка ответила отрицательно, после чего его как ветром сдуло назад в метро. А на прощание она услышала, что он зря жетон покупал.

Второй раз ей понравился мужчина лет тридцати пяти, но при личной встрече оказалось, что ему за пятьдесят, причем вид его был весьма далек от ухоженного. Зато машина оказалась представительского класса. Так вот этот герой покатал девушку на машине по городу, и предложил для более близкого знакомства слетать вместе в Египет, а чтобы она не опасалась за свою безопасность, может взять с собой свою маму. Все расходы жених обещал взять на себя.

Девушка такое предложение отвергла, поскольку сразу поняла, что он просто тестирует ее на меркантильность. Впоследствии этот же человек написывал ей, что она такая же как все: ее интересуют только деньги.

Третий кандидат оказался чрезмерным педантом. Они договорились о встрече в кафе ровно в шесть часов вечера. Девушка задержалась всего на пять минут, и в ответ услышала тираду о том, что своим опозданием она выразила к нему неуважение. Мол, нормальные женщины приходят на свидание раньше, и смиренно ждут его. Понятно, что наша дама не оценила такого педантичного кавалера. Но позже он ей писал и заявлял о своей снисходительной готовности дать ей еще один шанс.

Попался ей, прежде чем она познакомилась, наконец, со своим будущим мужем, и любитель природы, который в переписке признавался, что сидит сразу на нескольких сайтах знакомств, собирая сексуальную энергетику, которую потом пускает на создание гениальных произведений. И постоянно звал сходить на природу. Писать пейзажи или заняться чем-то более прозаичным и пошлым, наша девушка не стала, и от свиданий за пределами города тоже отказалась.