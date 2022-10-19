Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони уверен, что Владимир Зеленский может завершить украинский конфликт с Россией.

19 октября бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в 2014 году Украина заключила Минские мирные соглашения, согласно которым ВСУ и республики Донбасса в лице ЛНР и ДНР обязались не атаковать друг друга.

По мнению Берлускони, в дальнейшем украинское правительство приняло решение игнорировать Минские соглашения, а Зеленский лишь поддержал атаки на Донбасс, став президентом Украины.

Сильвио Берлускони уверен, что Владимир Зеленский способен завершить украинский кризис, пообещав России, что не будет атаковать Донбасс, Херсон, Запорожье, Крым и Севастополь.