Глава МВД Великобритании подала в отставку

2022-10-19

21:38

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку из-за использования личной электронной почты в служебных целях.

19 октября британская газета The Guardian сообщила, что министр внутренних дел Соединённого Королевства Суэлла Браверман стала вторым членом кабинета Лиз Трасс, подавшим в отставку на текущей неделе.

Отмечается, что Браверман подала в отставку из-за «технического нарушения правил», когда воспользовалась личной электронной почтой для отправки коллеге официального документа.

Также подавшая в отставку глава МВД Соединённого Королевства в своём письме к премьер-министру Великобритании Лиз Трасс намекнула на несогласие с экономическим курсом действующего правительства.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: