Глава МВД Великобритании подала в отставку

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку из-за использования личной электронной почты в служебных целях.

19 октября британская газета The Guardian сообщила, что министр внутренних дел Соединённого Королевства Суэлла Браверман стала вторым членом кабинета Лиз Трасс, подавшим в отставку на текущей неделе.

Отмечается, что Браверман подала в отставку из-за «технического нарушения правил», когда воспользовалась личной электронной почтой для отправки коллеге официального документа.

Также подавшая в отставку глава МВД Соединённого Королевства в своём письме к премьер-министру Великобритании Лиз Трасс намекнула на несогласие с экономическим курсом действующего правительства.