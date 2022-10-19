The Guardian: глава МВД Британии Браверман подала в отставку

2022-10-19

22:03

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман сообщила, что подала в отставку по собственному желанию.

Вечером среды издание The Guardian сообщило, что возглавляющая два месяца МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что с сожалением вынуждена подать в отставку, покинув данную должность.

По данным Guardian, Браверман нарушила кодекс британского правительства, использовав личную электронную почту в служебных целях при исполнении обязанностей.

Сама Суэлла Браверман признаёт, что такой инцидент случался в действительности, поскольку она отправила правительственный документ своей приятельнице с личного e-mail.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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