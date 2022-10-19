Железная Кутубова колонна не ржавеет более тысячи лет
2022-10-19
23:12
Кутубова колонна высотой 7,2 м была построена в Индии более тысячи лет назад в честь правителя Чандрагупта II. Она весит 6 т и на 99% сделана из железа, но совершенно не ржавеет.
Местные жители считают, что колонна приносит счастье, а сама она защищена волшебством. Есть несколько гипотез, почему она не ржавеет.
Первая гласит, что колонна изготовлена по особой технологии ковки, которая не сохранилась до наших дней. Вторая – что она сделана из метеорита, третья – что ее построили инопланетяне.
На самом деле железо хорошо сохраняет тепло, а влажность воздуха в этой местности редко превышает 70%. Воздух в Дели наполнен аммиаком, а снаружи на ней могут быть следы масел и благовоний после многочисленных религиозных обрядов.
Опубликовано: Светлана Репина
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