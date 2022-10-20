Гаврилов: ВСУ будут использовать оружие с Запада для обстрелов мирного населения России

Глава делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ВСУ будут использовать оружие западных союзников для обстрелов российской территории.

Он напомнил, что на прошлой неделе Запад объявил о новых поставках вооружений Украине.

Гаврилов отметил, что это оружие будет использоваться для стрельбы по мирному гражданскому населению.

При этом дипломат уточнил, что поставленное Западом оружие не сыграет решающей роли на поле боя.