ВСУ обстреляли здание администрации Ворошиловского района Донецка
2022-10-20
00:24
Штаб ТерО ДНР сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание администрации Ворошиловского района Донецка.
20 октября Штаб территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали центральный район Донецка.
Сообщается, что в результате обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в здание администрации Ворошиловского района Донецка.
В настоящее время точной информации о возможных жертвах и масштабе разрушений при обстреле Донецка нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Bloomberg: запасы дизельного топлива в Европе зимой упадут до минимума за 11 лет
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Экс-посол США Мэтлок: «Украина не сможет вернуться к границам 1991 года»
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек