ВСУ обстреляли здание администрации Ворошиловского района Донецка

Штаб ТерО ДНР сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание администрации Ворошиловского района Донецка.

20 октября Штаб территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали центральный район Донецка.

Сообщается, что в результате обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в здание администрации Ворошиловского района Донецка.

В настоящее время точной информации о возможных жертвах и масштабе разрушений при обстреле Донецка нет.