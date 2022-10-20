ВСУ обстреляли здание администрации Ворошиловского района Донецка

2022-10-20

00:24

Штаб ТерО ДНР сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание администрации Ворошиловского района Донецка.

20 октября Штаб территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали центральный район Донецка.

Сообщается, что в результате обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в здание администрации Ворошиловского района Донецка.

В настоящее время точной информации о возможных жертвах и масштабе разрушений при обстреле Донецка нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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