Глава МВД Великобритании Браверман назвала настоящую причину своей отставки
2022-10-20
00:57
Британский министр внутренних дел Суэлла Браверман заявила, что ушла в отставку из-за технической ошибки.
Браверман рассказала, что случайно отправила парламентскому коллеге с личной электронной рабочий документ.
Это был проект заявление министров по миграции, которое планировалось вскоре опубликовать.
Браверман поясняет, что сразу сообщила секретарю кабина о техническом нарушении правил и решила, что в такой ситуации лучшим выходом будет ее отставка.
Опубликовано: Светлана Репина
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