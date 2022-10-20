Глава МВД Великобритании Браверман назвала настоящую причину своей отставки

Британский министр внутренних дел Суэлла Браверман заявила, что ушла в отставку из-за технической ошибки.

Браверман рассказала, что случайно отправила парламентскому коллеге с личной электронной рабочий документ.

Это был проект заявление министров по миграции, которое планировалось вскоре опубликовать.

Браверман поясняет, что сразу сообщила секретарю кабина о техническом нарушении правил и решила, что в такой ситуации лучшим выходом будет ее отставка.