В Египте под средневековой рукописью нашли каталог звездного неба II века до н.э.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили под средневековой рукописью из монастыря Святой Екатерины каталог звездного неба.

Рукопись относится к X-XI веку. С помощью мультиспектральной съемки ученые выяснили, что текст написан поверх античного труда по астрономии.

По мнению специалистов, каталог звездного неба составлен Гиппархом Никейским во II веке до н.э.

В в V-VI веке каталог был переписан. В него добавили точные координаты созвездия Северной короны.