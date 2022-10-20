В Египте под средневековой рукописью нашли каталог звездного неба II века до н.э.

2022-10-20

01:04

Ученые из Кембриджского университета обнаружили под средневековой рукописью из монастыря Святой Екатерины каталог звездного неба.

Рукопись относится к X-XI веку. С помощью мультиспектральной съемки ученые выяснили, что текст написан поверх античного труда по астрономии.

По мнению специалистов, каталог звездного неба составлен Гиппархом Никейским во II веке до н.э.

В  в V-VI веке каталог был переписан. В него добавили точные координаты созвездия Северной короны. 

Опубликовано: Светлана Репина







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