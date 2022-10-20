Полянский: Россия пересмотрит отношения с генсеком и секретариатом ООН в случае расследования по иранским БПЛА

2022-10-20

01:22

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ пересмотрит отношения с генсеком и секретариатом организации, если они будут участвовать в расследовании по поставкам иранских БПЛА в Россию.

Полянский напомнил, что секретариат ООН не располагает мандатом на проведение подобных расследований. 

Он подчеркнул, что переоценка отношений с секретариатом и генеральным секретарем ООН не отвечает ничьим интересам.  

По словам Полянского, Россия не хочет предпринимать таких действий, однако сделает это, если у нее не будет другого выбора.

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: