Полянский: Россия пересмотрит отношения с генсеком и секретариатом ООН в случае расследования по иранским БПЛА
2022-10-20
01:22
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ пересмотрит отношения с генсеком и секретариатом организации, если они будут участвовать в расследовании по поставкам иранских БПЛА в Россию.
Полянский напомнил, что секретариат ООН не располагает мандатом на проведение подобных расследований.
Он подчеркнул, что переоценка отношений с секретариатом и генеральным секретарем ООН не отвечает ничьим интересам.
По словам Полянского, Россия не хочет предпринимать таких действий, однако сделает это, если у нее не будет другого выбора.
Опубликовано: Светлана Репина
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