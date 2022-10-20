Полянский: Россия пересмотрит отношения с генсеком и секретариатом ООН в случае расследования по иранским БПЛА

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ пересмотрит отношения с генсеком и секретариатом организации, если они будут участвовать в расследовании по поставкам иранских БПЛА в Россию.

Полянский напомнил, что секретариат ООН не располагает мандатом на проведение подобных расследований.

Он подчеркнул, что переоценка отношений с секретариатом и генеральным секретарем ООН не отвечает ничьим интересам.

По словам Полянского, Россия не хочет предпринимать таких действий, однако сделает это, если у нее не будет другого выбора.