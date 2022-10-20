Голливудская звезда Анна Мэй Вонг станет первой американкой азиатского происхождения, представленной на валюте США
2022-10-20
02:20
18 октября Монетный двор США начал производство монет с изображением голливудской звезды Анны Мэй Вонг. Самым известным фильмом с ее участием стал «Шанхайский экспресс».
Вонг родилась в 1905 году в китайском квартале Лос-Анджелеса и начла карьеру в индустрии развлечений в 14 лет. Она снялась более чем в 50 фильмах.
Актрису часто убивали в фильмах, в которых она снималась, о чем она однажды пошутила, сказав, что уже «умерла тысячей смертей».
В рамках инициативы Монетного двора «Американские женщины» будут выпущены монеты с изображением писательницы Майи Энджелоу и астронавта Салли Райд.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Голливудская звезда Анна Мэй Вонг станет первой американкой азиатского происхождения, представленной на валюте США
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Джаде Пинкетт-Смит нравится видеть связь Уилла Смита с его первой женой
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек