Голливудская звезда Анна Мэй Вонг станет первой американкой азиатского происхождения, представленной на валюте США

18 октября Монетный двор США начал производство монет с изображением голливудской звезды Анны Мэй Вонг. Самым известным фильмом с ее участием стал «Шанхайский экспресс».

Вонг родилась в 1905 году в китайском квартале Лос-Анджелеса и начла карьеру в индустрии развлечений в 14 лет. Она снялась более чем в 50 фильмах.

Актрису часто убивали в фильмах, в которых она снималась, о чем она однажды пошутила, сказав, что уже «умерла тысячей смертей».

В рамках инициативы Монетного двора «Американские женщины» будут выпущены монеты с изображением писательницы Майи Энджелоу и астронавта Салли Райд.