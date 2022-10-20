В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога
2022-10-20
09:41
Власти объявили, что в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Сегодня утром воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области об этом сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
Ранее сегодня утром воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре вооруженные силы России начали наносить 10 октября , вскоре после теракта на Крымском мосту, который организовали по оценке российских властей украинские спецслужбы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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