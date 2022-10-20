Дачные эксперты рассказали, как избавиться от проволочника за один осенний день
2022-10-20
10:26
Одна самка жука-щелкуна способна отложить за раз 250 яиц, из каждого вылупятся прожорливые личинки, и они успешно зимуют в земле.
Проволочник очень живучий вредитель, способный уничтожить весь урожай картофеля, свеклы, капусты, моркови, лука.
Одна самка жука-щелкуна способна отложить за раз 250 яиц, из каждого вылупятся прожорливые личинки. Они успешно зимуют в земле и продолжают губительную деятельность с мая по октябрь.
Как прогнать этого врага с огорода? Если вредителей много, фермеры советуют применять специальные средства: Клубнещит, Актару, Террадокс, Землин, Почин. Кроме того, нужно раскислить почву. Для этого внести в нее золу, сульфат аммония, известь, аммиачную селитру.
Сделать также хорошей привычкой посев сидератов. Они не просто помогут избавиться от проволочника, но и повысить плодородность почвы. Наиболее эффективны в этом качестве горчица, люцерна, фацелия, доник, бобовые, гречиха.
У дачников есть немало народных рецептов борьбы с проволочников. Один из них - заделка в лунки с картофелем несколько высушенных мандариновых либо апельсиновых корок, запах которых отпугивает вредителя.
Подобный эффект дает луковая шелуха. А в сезон можно сделать настои из крапивы и одуванчиков.
В борьбе с проволочником также помогает осенняя перекопка. Перекапывая грунт на глубину 15-20 см, вы поднимаете из грунта личинки, которые при пониженнной температуре просто вымерзнут.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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