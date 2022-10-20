Шольц: Потолок цен на энергию из России поставит Европу в рискованное положение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что потолок цен на энергию из Европы - это большой риск.

Олаф Шольц негативно высказался в отношении введения потолка цен на закупки энергоносителей из Европы.

По словам главы ФРГ, введение потолок цен может поставить всю Европу в крайне рискованное положение.

Из-за данного решения Российская Федерация может сократить поставки нефти и газа, считает Олаф Шольц.

"Решение о введении потолка цен на энергоносители всегда таит в себе риски и может привести к сокращению поставок газа в Европу, заявил Шольц", - передает РЕН ТВ слова Шольца.