Шольц: Потолок цен на энергию из России поставит Европу в рискованное положение

2022-10-20

11:38

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что потолок цен на энергию из Европы - это большой риск.

Олаф Шольц негативно высказался в отношении введения потолка цен на закупки энергоносителей из Европы.

По словам главы ФРГ, введение потолок цен может поставить всю Европу в крайне рискованное положение.

Из-за данного решения Российская Федерация может сократить поставки нефти и газа, считает Олаф Шольц.

"Решение о введении потолка цен на энергоносители всегда таит в себе риски и может привести к сокращению поставок газа в Европу, заявил Шольц", - передает РЕН ТВ слова Шольца.

Опубликовано: Николай Скира








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