В Испании разыскивают женщину, которая похитила ребенка, переодевшись медсестрой роддома

В среду в Испании произошел необычный инцидент с криминальным подтекстом, но у него видимо есть тайное значение.

По словам представителя региональной полиции города Бильбао, поздно вечером в среду женщина, переодетая в медицинский халат, вошла в родильное отделение больницы Басурто и похитила новорожденного.

Позже ребенка обнаружили на крыльце одного из домов в полном здравии.

«24-летняя женщина, ее личность установлена, но местонахождение еще не найдено, позвонила в дверь перед тем, как сбежать», - сообщили в полиции.

Там также добавили, что все указывает на то, что эта женщина пыталась похитить нескольких младенцев.

«Она вошла в несколько комнат, где находились матери, и безуспешно пыталась провести ту же операцию», — добавили в службе безопасности.

По всей видимости разыскиваемая женщина руководствовалась неким тайным смыслом, возможно приносила младенцев бездетным.