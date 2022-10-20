В Испании разыскивают женщину, которая похитила ребенка, переодевшись медсестрой роддома
2022-10-20
13:01
В среду в Испании произошел необычный инцидент с криминальным подтекстом, но у него видимо есть тайное значение.
По словам представителя региональной полиции города Бильбао, поздно вечером в среду женщина, переодетая в медицинский халат, вошла в родильное отделение больницы Басурто и похитила новорожденного.
Позже ребенка обнаружили на крыльце одного из домов в полном здравии.
«24-летняя женщина, ее личность установлена, но местонахождение еще не найдено, позвонила в дверь перед тем, как сбежать», - сообщили в полиции.
Там также добавили, что все указывает на то, что эта женщина пыталась похитить нескольких младенцев.
«Она вошла в несколько комнат, где находились матери, и безуспешно пыталась провести ту же операцию», — добавили в службе безопасности.
По всей видимости разыскиваемая женщина руководствовалась неким тайным смыслом, возможно приносила младенцев бездетным.
Опубликовано: Тарас Медведев
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