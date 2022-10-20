500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы
2022-10-20
13:11
Более 500 человек эвакуировали из школы №1581 в центре Москвы из-за короткого замыкания.
В четверг днем РИА Новости сообщил представитель экстренных служб города Москвы, о том, что в Инженерной школе №1581 города Москвы произошло короткое замыкание в электрооборудовании.
Сообщается, что в целях безопасности из здания были эвакуированы четыреста восемьдесят один ребенок и тридцать один преподаватель, пострадавших нет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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