Время перемен: как появилось движение «Люберов» в 1970-х годах и развивалось в 1990-е

С приходом ветра перемен в Советском союзе менялось не только время, но и люди. В городе Люберцы Московской области в конце 1970-х появилось движение «Люберов».

В начале своего пути «Люберы» фактически являлись атлетами-любителями. Они занимались культуризмом, рукопашным боем, боксом, плаванием, бегом и другими видами спорта. Активно пропагандировали здоровый образ жизни и враждовали с неформалами. Однако в 1990-х годах постсоветского периода «Люберы» начали превращаться в настоящую организованную преступную группу (ОПГ). Впрочем, в этот период в стране ОПГ не являлись такой уж редкостью.

Официальным днем рождением движения «Люберы» является 20 апреля 1982 года, хотя появились они несколько раньше. Поначалу органы правопорядка пытались с ними бороться, а выдавали членов движения клетчатые штаны, кроссовки, и майки, подчеркивающие рельефность мышц. Движение начало открывать большое количество подпольных качалок, где были расклеены плакаты зарубежных культуристов.

«Люберам» не нравился приход западных культур в постсоветское пространство. В частности — неформальные движения панков, хиппи, металлистов и других субкультур. «Люберы» устраивали целые рейды для актов устрашения в Москве. Власти закрывали на это глаза.

В середине 1990-х годов большинство «Люберов» нашли себе увлечения по душе, кто-то полностью отдался спорту, кто-то создал семью и ушел с головой в работу и личные заботы, но были и те, кто пополнил ряды ОПГ. По большому счету так «Люберы» прекратили свое существование. При этом движение запомнили почему-то не по культуризму и пропаганде ЗОЖ, а именно за участие в рейдах на неформалов и ОПГ.