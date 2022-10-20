Самые высокооплачиваемые профессии в дореволюционной промышленности России

Как и сегодня заработная плата 1913 года зависела не только от специализации, но и различалась регионально. Выше всего зарплаты были в Петербурге и Москве (собственно, как и сейчас).

В среднем в дореволюционной России больше всей получали специалисты в области машиностроения — около 40 рублей в месяц. При этом на заводах в Петербурге их зарплата могла составить до 65 рублей. Такая цифра примерно приравнивалась к зарплатам работников оборонных заводов.

Высоко оплачивалась и профессия кузнеца — в Петербурге специалист по ковке мог получать до 55 рублей в месяц. Токари, фрезеровщики и другие на тот момент узкие специалисты могли получать еще больше — до 80 рублей. Но и жизнь в Петербурге была намного дороже, чем, например, в Туле.

Знаменитый Макаренко как-то писал, что в 1913-1914 годах получал токарем пособие в размере 80-90 рублей, при этом работая машинистом с погонными премиальными зарплата достигала 100 рублей в месяц (кстати, столько же получали учителя гимназий с университетским образованием).

Передовыми профессиями в 1913 году являлись электрик, электромонтер, автомеханик, шофер, авиамеханик (к слову, авиамехаников в России было лишь несколько человек на всю страну, поэтому и их труд оценивали соответственно). Инженеры получали в 2-2,5 раза больше рабочих.