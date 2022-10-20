Семейные ценности: как в СССР влияли на увеличение уровня рождаемости
2022-10-20
13:57
В разгар Великой Отечественной войны в СССР был принят указ об увеличении материальной помощи беременным женщинам и матерям. Целью указала было стимулировать рождаемость в стране.
В журнале НИУ ВШЭ «Демографическое обозрение» профессор Университета Хоккайдо Мие Накачи отмечает, что указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким материям» не только серьезно повлиял на рождаемость, но и усилил охрану материнства и детей в Советском союзе.
По официальным данным во время войны СССР потерял до 27 миллионов человек, из которых 20 миллионов — мужчины. Это нарушило гендерный баланс и затруднило послевоенное восстановление населения. Проект поддержки беременных и матерей предложил ЦК компартии Украины Никита Хрущев 13 апреля 1944 года, который был одобрен всего через два месяца.
Проект включал в себя три ключевых пункта поддержки: участие обоих полов в росте численности населения и необходимости увеличения числа женщин, имеющих троих и более детей. Стимулирование рождаемости у незамужних женщин и вдов также предусматривалось. Кстати, ввели и наказания за действия, которые вели к снижению рождаемости.
Хрущев считал, что в воспроизводстве населения главная роль принадлежит семьям с тремя и более детьми. Поэтому с кона 1940-х годов такие семьи начали поддерживать больше всего. Женщинам выдавали государственное пособие, жилье и другую поддержку. В тоже время для не имеющих детей или семей с одним ребенком хотели ввести налог.
Благодаря мерам поддержки (и не только) в период с 1945 по 1968 года в СССР вне брака родилось более 15 миллионов детей. Даже этот показатель говорит о том, что цель в приросте населения на 25% была достигнута. Кроме того, в браке роилось еще несколько миллионов детей, что превысило ожидания благодаря мерам поддержки.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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