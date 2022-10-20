В Париже двух украинок выгнали из ресторана
2022-10-20
14:11
Владелец ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже выгнал из заведения украинцев со словами: «Viva, Putin!»
Заместитель мэра столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель разместил видео инцидента в своем Twitter аккаунте.
Свои действия работник объяснил тем, что он поддерживает Владимира Путина.
Ромеро-Мишель назвал произошедшее неприемлемым.
По словам чиновника, владельцы заведения должны будут понести ответственность.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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