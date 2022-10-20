В Париже двух украинок выгнали из ресторана

2022-10-20

14:11

Владелец ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже выгнал из заведения украинцев со словами: «Viva, Putin!»

Заместитель мэра столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель разместил видео инцидента в своем Twitter аккаунте.

Свои действия работник объяснил тем, что он поддерживает Владимира Путина.

Ромеро-Мишель назвал произошедшее неприемлемым.

По словам чиновника, владельцы заведения должны будут понести ответственность.

Опубликовано: Денис Карвацкий








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