Норкин назвал российских знаменитостей, нарушающих закон о запрете пропаганды ЛГБТ

2022-10-20

14:37

Ведущий Андрей Норкин обратил внимание властей на знаменитостей, нарушающих закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Ведущий Андрей Норкин назвал самых известных в РФ артистов, чьи образы могут быть расценены как нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды.

Норкин вспомнил о покойном Борисе Моисееве, который не скрывал своих сексуальных предпочтений.

Группа "Тату" в самом первом своём клипе демонстрировала общественности лесбийские отношения.

Рассказал Норкин и о пропаганде ЛГБТ в российском кино. Ведущий упомянул картину "Весельчаки", где Данила Козловский облачился в стразы и перья и играл травести-диву.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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