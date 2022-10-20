Норкин назвал российских знаменитостей, нарушающих закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Ведущий Андрей Норкин обратил внимание властей на знаменитостей, нарушающих закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Ведущий Андрей Норкин назвал самых известных в РФ артистов, чьи образы могут быть расценены как нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды.

Норкин вспомнил о покойном Борисе Моисееве, который не скрывал своих сексуальных предпочтений.

Группа "Тату" в самом первом своём клипе демонстрировала общественности лесбийские отношения.

Рассказал Норкин и о пропаганде ЛГБТ в российском кино. Ведущий упомянул картину "Весельчаки", где Данила Козловский облачился в стразы и перья и играл травести-диву.