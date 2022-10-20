Беларусь разрабатывает две вакцины от коронавируса

2022-10-20

14:48

Белорусская вакцина против коронавируса является сенсационной разработкой, таким мнением поделился председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Владимир Гусаков в эфире телеканала "Беларусь 1".

По  мнению Владимир Гусакова, Беларусь показала, что у страны "есть потенциал, ученые и знания" и она способна создать вакцину наряду с российскими и китайскими разработками.

Мы с организацией министерства здравоохранения разработали прототип такой вакцины.

Она уже прошла клинические испытания и показала свою высокую ценность и значимость не хуже зарубежных образцов.

Заявил Гусаков и выразил надежду, что в следующем году Минздрав начнет ее производство.

На данный момент уже изготовлены первые серии прототипа и проведены доклинические испытания.

Опубликовано: Денис Карвацкий








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: