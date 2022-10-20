Беларусь разрабатывает две вакцины от коронавируса
2022-10-20
14:48
Белорусская вакцина против коронавируса является сенсационной разработкой, таким мнением поделился председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Владимир Гусаков в эфире телеканала "Беларусь 1".
По мнению Владимир Гусакова, Беларусь показала, что у страны "есть потенциал, ученые и знания" и она способна создать вакцину наряду с российскими и китайскими разработками.
Мы с организацией министерства здравоохранения разработали прототип такой вакцины.
Она уже прошла клинические испытания и показала свою высокую ценность и значимость не хуже зарубежных образцов.
Заявил Гусаков и выразил надежду, что в следующем году Минздрав начнет ее производство.
На данный момент уже изготовлены первые серии прототипа и проведены доклинические испытания.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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