Возле школы в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину с автоматом
2022-10-20
14:49
Около школы в Калининском районе города Санкт-Петербурга сотрудниками ведомственной охраны Росгвардии был задержан пьяный мужчина с охолощенным автоматом.
В сообщении ведомственной охраны Росгвардии говориться, что сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел при себе охолощенный автомат.
Мужчина передвигался по территории средней школы номер 88 Калининского района города Санкт-Петербурга. Его заметили прохожие и сообщили в милицию, что при себе мужчина имеет предмет, похожий на автомат.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии действительно обнаружили пьяного мужчину с автоматом. По предварительной информации оружие было охолощенное, однако точную информацию установит экспертиза.
В ведомстве отметили, что как только в учебном заведении заметили мужчину, также нажали тревожную кнопку сигнализации. До этого мужчину заметили бдительные прохожие и также вызвали органы правопорядка.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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