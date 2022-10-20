Возле школы в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину с автоматом

Около школы в Калининском районе города Санкт-Петербурга сотрудниками ведомственной охраны Росгвардии был задержан пьяный мужчина с охолощенным автоматом.

В сообщении ведомственной охраны Росгвардии говориться, что сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел при себе охолощенный автомат.

Мужчина передвигался по территории средней школы номер 88 Калининского района города Санкт-Петербурга. Его заметили прохожие и сообщили в милицию, что при себе мужчина имеет предмет, похожий на автомат.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии действительно обнаружили пьяного мужчину с автоматом. По предварительной информации оружие было охолощенное, однако точную информацию установит экспертиза.

В ведомстве отметили, что как только в учебном заведении заметили мужчину, также нажали тревожную кнопку сигнализации. До этого мужчину заметили бдительные прохожие и также вызвали органы правопорядка.