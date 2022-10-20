Глава КГБ Беларуси Тертель сообщил о задержании украинского шпиона и завербованных белорусов

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель сообщил журналистам, что на территории страны были задержаны украинский шпион и завербованные им белорусы.

Тертель подчеркнул, что задержанный гражданин Украины и двое граждан Беларуси вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. По предварительной информации они работали на военную разведку Украины ГУР.

Кроме того, задержан экс-подполковник, работающий на Службу безопасности Украины (СБУ). Он проводил встречи не только на территории Беларуси, но и был недавно в украинском городе Одесса, а также на территории третьих государств.

В КГБ считают, что в других регионах Беларуси также может действовать агентурная украинская сеть, которая либо недавно была заброшена на белорусскую территорию, либо уже находилась в стране длительное время.

Тертель добавил, что каждый отдельный случай рассматриваться индивидуально, а сотрудники КГБ стараются «вникнуть в дела по-человечески». Он отметил, что бывают случаи, когда в ходе разбирательств белорусская сторона позволяет задержанным отдать на территорию сопредельного государства.