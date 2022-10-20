Блинкен: у России нет заинтересованности в переговорах с Украиной

2022-10-20

15:32

Блинкен заявил, что не видит заинтересованности России в переговорах с Украиной.

20 октября РИА Новости сообщили, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC заявил, что в США в данный момент не видят заинтересованности со стороны России в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для возможности каких-то договоренностей по решению ситуации на Украине для переговоров нужны две стороны.

СМИ ранее сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.

Опубликовано: Елена Калиновская








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