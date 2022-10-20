Блинкен: у России нет заинтересованности в переговорах с Украиной
2022-10-20
15:32
Блинкен заявил, что не видит заинтересованности России в переговорах с Украиной.
20 октября РИА Новости сообщили, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC заявил, что в США в данный момент не видят заинтересованности со стороны России в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.
В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для возможности каких-то договоренностей по решению ситуации на Украине для переговоров нужны две стороны.
СМИ ранее сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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