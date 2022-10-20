Sky News: премьер-министр Великобритании Лиз Трасс покидает свой пост

По сообщению авторитетного телеканала Sky News, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила о том, что вынуждена покинуть свой пост, несмотря на короткое пребывание на нем.

Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании спустя лишь 45 дней после пребывания во главе правительства страны. Стоит отметить, что ее назначение принимала еще Елизавета II — через несколько дней принятия нового премьер-министра она скончалась.

Ее предшественник Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании летом текущего года. Он поддался давлению большинства британских политиков и широкой общественности после ряда скандалов с его участием.

Трасс не сразу претендовала на должность Джонсона и долгое время считалось, что британцы выберут на пост премьер-министра бывшего Канцлера казначейства Великобритании Риши Сунак. Однако незадолго до выборов Трасс стала лидировать.

При этом последние несколько недель поддержка британцев Лиз Трасс начала существенно падать. Только за первые две недели октября рейтинг премьер-министра опустился с 15% поддержки населения Великобритании до 10%.