Минобороны Британии обвинили ВКС России в обстреле своего самолета над Черным морем через три недели после инцидента
2022-10-20
16:15
Великобритания в четверг (20 октября) обвинила российские ВКС в том, что в конце сентября они выпустили ракету рядом с британским самолетом, патрулировавшим Черное море, лишь через три недели после инцидента.
Москва, по словам Лондона, объяснила инцидент «технической неисправностью». События произошли 29 сентября, когда гражданский RC-35 Королевских ВВС был «перехвачен» над Черным морем в международном воздушном пространстве «двумя вооруженными Су-27», пояснил перед депутатами министр обороны Бен Уоллес.
«Во время этого взаимодействия один из Су-27 выпустил ракету поблизости (от британского самолета), вне зоны видимости», — пояснил министр, уточнив, что взаимодействие британского и российских самолетов длилось 90 минут.
Министр заверил, что адресовал свои «озабоченности» своему российскому коллеге Сергею Шойгу, который 10 октября ответил, что «было проведено расследование обстоятельств инцидента и что речь идет о неисправности техники СУ-27».
Опубликовано: Тарас Медведев
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