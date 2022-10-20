Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс об уходе в отставку.

20 октября президент Французской Республики Эммануэль Макрон на саммите Европейского союза рассказал СМИ о том, что за время своего президентства неоднократно встречался с подавшей в отставку премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс и выстроил с ней рабочие отношения.

Макрон, ввиду отставки Трасс спустя 44 дней нахождения на посту британского премьера, пожелал Великобритании обрести стабильность и начать развиваться.