Макрон пожелал Великобритании скорее обрести политическую стабильность
2022-10-20
16:57
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс об уходе в отставку.
20 октября президент Французской Республики Эммануэль Макрон на саммите Европейского союза рассказал СМИ о том, что за время своего президентства неоднократно встречался с подавшей в отставку премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс и выстроил с ней рабочие отношения.
Макрон, ввиду отставки Трасс спустя 44 дней нахождения на посту британского премьера, пожелал Великобритании обрести стабильность и начать развиваться.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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