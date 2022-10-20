Веру Брежневу, записавшую новую песню, хотят проверить на экстремизм

Композицией «Вишиванка», которую певица исполнила на украинском языке, заинтересовались не только поклонники, но и Генпрокуратура России.

После долгого отсутствия в медийной среде Вера Брежнева вновь появилась в эфире с новой песней. В композиции «Вишиванка» слышны колоритные этнические мотивы. Песню артистка записала на украинском языке вместе с исполнительницей Tayanna, известной как Татьяна Решетняк, сообщает Вумен.ру..

Однако новой песней звезды, покинувшей Россию после начала спецоперации на Украине, заинтересовались не только поклонники, но и Генпрокуратура РФ. Как уточняет Телеграм-канал SHOT, в ведомстве потребовали проверить новый трек Брежневой на призывы к экстремизму.

«В песне, которую выбрала Вера Брежнева для возвращения на украинскую сцену, идет речь о вышивании для молодого человека рубашки нитками черного и красного цветов, и это наводит на ассоциации с флагом Организации украинских националистов, который использует ряд полувоенных националистических организаций и партий Украины», — отмечается в письме Краснову от главы Федерального проекта по безопасности Виталия Бородина.

В последнее время звезда нередко делится душевными переживаниями с подписчиками. Она время от времени ностальгирует по тем годам, когда могла выступать свободно.

«Есть ощущение, что я на физическом уровне лишилась верхнего слоя, который меня защищал, оберегал. Сейчас оголены все чувства, эмоции. От этого все воспринимается острее и больнее. Но так чувствуется не только плохое: на контрасте, когда случается хорошее, даже мелочь иногда дарит бурю приятных эмоций», — написала Вера в своем блоге.

Ранее Брежнева открещивалась от звания украинской артистки, напоминает издание.

«Украинской певицей я не была, не участвовала там ни в одной „Песне года“. Получилось, что сама Украина не воспринимала меня украинской певицей. Плюс считается: для того, чтобы быть украинской певицей, должны быть песни на украинском языке, а у меня их нет. Плюс, когда пришла в „ВИА Гру“, первый мой концерт был в Санкт-Петербурге», — делилась певица в беседе с Вячеславом Манучаровым.