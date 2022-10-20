Родион Газманов объяснил, почему не идёт воевать в качестве мобилизованного
2022-10-20
17:46
Сын популярного в СССР патриотичного певца Олега Газманова, Родион Газманов считает своей миссией поднятие морального духа участников спецоперации.
41-летний музыкант Родион Газманов не раз выступал перед военнослужащими в Донбассе. Он убеждён, что артисты должны быть на фронте.
Будучи гостем Ютуб-шоу "Алена, блин!", певец заявил, что артисты выступали перед военными во все времена, включая время ВОВ.
Родион убеждён, что он полезнее на передовой с гитарой, нежели с автоматом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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