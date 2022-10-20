Родион Газманов объяснил, почему не идёт воевать в качестве мобилизованного

Сын популярного в СССР патриотичного певца Олега Газманова, Родион Газманов считает своей миссией поднятие морального духа участников спецоперации.

41-летний музыкант Родион Газманов не раз выступал перед военнослужащими в Донбассе. Он убеждён, что артисты должны быть на фронте.

Будучи гостем Ютуб-шоу "Алена, блин!", певец заявил, что артисты выступали перед военными во все времена, включая время ВОВ.

Родион убеждён, что он полезнее на передовой с гитарой, нежели с автоматом.