Родион Газманов объяснил, почему не идёт воевать в качестве мобилизованного

2022-10-20

17:46

Сын популярного в СССР патриотичного певца Олега Газманова, Родион Газманов считает своей миссией поднятие морального духа участников спецоперации.

41-летний музыкант Родион Газманов не раз выступал перед военнослужащими в Донбассе. Он убеждён, что артисты должны быть на фронте.

Будучи гостем Ютуб-шоу "Алена, блин!", певец заявил, что артисты выступали перед военными во все времена, включая время ВОВ.

Родион убеждён, что он полезнее на передовой с гитарой, нежели с автоматом.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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