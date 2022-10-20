Минобороны: ВС РФ танковым резервом отразили атаку ВСУ в Херсонской области

Минобороны заявило об отражении танковым резервом ВС России атаки ВСУ в Херсонской области.

20 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что ВСУ в районе населенного пункта Суханово Херсонской области удалось вклиниться в оборону российских подразделений.

На брифинге Коношенко рассказал, что Российским командованием было принято решение о введении в бой танкового резерва, благодаря чему противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.