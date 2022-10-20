Минобороны: ВС РФ танковым резервом отразили атаку ВСУ в Херсонской области
2022-10-20
18:08
Минобороны заявило об отражении танковым резервом ВС России атаки ВСУ в Херсонской области.
20 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что ВСУ в районе населенного пункта Суханово Херсонской области удалось вклиниться в оборону российских подразделений.
На брифинге Коношенко рассказал, что Российским командованием было принято решение о введении в бой танкового резерва, благодаря чему противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней
Лукашенко предложил альтернативу не желающим воевать в Беларуси
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне Рязанской области
Кадыров показал кадры участия своих несовершеннолетних детей в боях на Украине